اعلن مكتب الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاثنين, ان جولة جديدة من مفاوضات استانا حول سوريا ستعقد في 4 – 5 من شهر تموز المقبل, وذلك خلافا لما اعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تحديد موعد لقاء استانا في 10 الشهر المقبل.

ونقلت وسائل اعلام عن مكتب دي ميستورا قوله ان "الجولة السابعة للمفاوضات السورية في جنيف ستفتتح في 10 يوليو/تموز، بعد إجراء لقاء بأستانا في 4-5 من الشهر ذاته".

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واضاف المكتب ان "البعثة الدائمة لروسيا (لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف) أبلغتنا بأن مواعيد اللقاءات في أستانا لم تتغير وهي 4-5 تموز، أما جولة جنيف السابعة فستفتتح في 10 تموز".

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن لقاءاّ جديداَ في أستانا حول سوريا سيعقد في 10 تموز المقبل, وهو نفس موعد المفاوضات التي ستنطلق في مدينة جنيف.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

كما استضافت جنيف 6 جولات من المفاوضات السورية غير المباشرة بجنيف، آخرها كان في أيار الماضي، حيث تخللها لقاءات قصيرة ومكثفة بين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووفود النظام والمعارضة السورية.