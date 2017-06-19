توعدت قوات "سوريا الديمقراطية", يوم الاثنين, بالرد على أي هجمات قد تشنها القوات النظامية على مواقعها, عقب معارك غير مسبوقة اندلعت بين الطرفين في الرقة.

وقال المتحدث باسم القوات طلال سلو, في بيان, نشرته وكالة الاتباء (رويترز), ان "قوات النظام عمدت منذ 17 حزيران 2017 إلى شن هجمات واسعة النطاق استخدم فيها الطائرات والمدفعية والدبابات على المناطق التي حررتها قواتنا, خلال معركة تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات منذ ثلاثة أشهر"

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وهدد سلو "بالرد على استمرار النظام في هجومه على مواقع القوات في محافظة الرقة ".

وسبق ان أكدت " سوريا الديمقراطية", الاثنين, تعرضها لهجوم عنيف من قبل وحدات الجيش"النظامي" في ريف الرقة.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وناشطون سوريون، أعلنوا أمس الأحد، عن اشتباكات عنيفة وغير مسبوقة اندلعت، بين القوات السورية ومقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" بريف مدينة الرقة الجنوبي.

واسقط التحالف الدولي , الاحد, طائرة تابعة للجيش النظامي بريف الرقة، بعد مهاجمتها مواقع لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات, في وقت واصلت تقدمها منذ ايام لتصل الى مدينة الرقة.