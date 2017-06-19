حذرت موسكو، يوم الاثنين، واشنطن من استخدام القوة ضد قوات الجيش النظامي، واصفة إسقاط مقاتلته قرب الرقة بأنها "خطوة صوب تصعيد خطير".

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن "إسقاط الولايات المتحدة لطائرة حربية تابعة للسلطات السورية خطوة صوب تصعيد خطير ".

ولفت ريابكوف إلى ان "موسكو تحذر واشنطن من استخدام القوة ضد قوات الجيش النظامي ".

وتابع ريابكوف إن "عقوبات جديدة قد تفرضها أمريكا على روسيا ستدفع موسكو للرد بالمثل".

وأشار الديبلوماسي الروسي إلى أنه سيجتمع مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون في سان بطرسبرج يوم 23 حزيران لبحث المشاكل في العلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال في وقت سابق يوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد.

وكانت قيادة الجيش النظامي، أعلنت مساء الأحد، إنها فقدت طياراً سقطت طائراته، إثر استهدافها من قبل طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن في منطقة الرصافة بريف الرقة الغربي, حيث كان في مهمة قتالية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

تلاه تأكيد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إسقاط طائرة تابعة للجيش النظامي بريف الرقة، بعد مهاجمتها مواقع لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

سيريانيوز