لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، يوم الاثنين، بحادثة دهس قرب أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن.

وقال مجلس مسلمي بريطانيا, بحسب رويترز,، إن السيارة دهست المصلين لدى خروجهم من مسجد فينسبري بارك أحد أكبر مساجد البلاد.

فيما قالت الشرطة أن شخصا قتل وأصيب 10 آخرون، وأن سائق السيارة عمره 48 عاما، وأن المواطنين أمسكوا به إلى أن اعتقل ونقل للمستشفى وأنه سيخضع لتقييم للصحة العقلية.

ومن جانبها، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي إنها سترأس اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين، لافتة إلى أن الشرطة تتعامل مع الواقعة كهجوم إرهابي محتمل.

وجاءت الواقعة بعد نحو أسبوعين من مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، جراء قيام إسلاميين متشددين بدهس المارة على جسر لندن وطعن آخرين في مطاعم وحانات مجاورة.

كما شهدت لندن في شهر حادثة دهس أودت بحياة 5 أشخاص ومقتل شرطي طعناً، بعد قيام رجل يقود سيارة مستأجرة بدهش المارة على جسر وستمنستر في لندن، في حين قتل انتحاري 22 شخصا في ايار، في حفل لمغنية البوب الأمريكية أريانا جراندي في مانشستر بشمال انجلترا.

يشار إلى أن مسجد فينسبري بارك اكتسب سمعة سيئة قبل أكثر من عشر سنوات، بسبب خطب رجل الدين المتشدد أبو حمزة المصري الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة في كانون الثاني لإدانته باتهامات متعلقة بالإرهاب.

سيريانيوز