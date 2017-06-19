وقعت وزارة الدفاع الروسية 4 اتفاقيات مع قيادات في "هيئة أحرار الشام" بحلب، للانضمام إلى الهدنة في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، بأنه "خلال اليوم الماضي تم توقيع 88 اتفاقا للانضمام إلى الهدنة ووقف الأعمال القتالية في محافظة حلب وحماة".

وذكرت الوزارة أن مجموع عدد البلدات التي انضمت لاتفاق الهدنة ارتفع إلى 1717 بلدة، بينما ارتفع عدد الفصائل المسلحة التي انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية، إلى 223 فصيلا.

وكانت روسيا وتركيا توسطتا في التوصل إلى اتفاق وقف للعمليات القتالية يشمل كل الأراضي السورية في 30 كانون الأول الماضي، إلا أن الاتفاق شهد خروقات، وتبادل اتهامات بين النظام والمعارضة بارتكاب انتهاكات.

سيريانيوز