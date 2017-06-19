حقق منتخب تشيلي فوزًا مستحقًا على نظيره الكاميروني، بهدفين دون رد في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس القارات، التي تقام في روسيا.

وبدا المنتخب الكاميروني الذي يعود للبطولة للمرة الأولى منذ 2003 بعد تتويجه في أوائل العام الحالي بطلاً للقارة الأفريقية، في طريقه لفرض التعادل على نظيره الأميركي الجنوبي في مستهل مشاركته الثالثة في البطولة.



لكن تشيلي لم تستلم ونجحت في انتزاع الفوز في الوقت القاتل بفضل لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني أرتورو فيدال ومهاجم الدوري المكسيكي إدواردو فارغاس الذي ألغى له حكم الفيديو المساعد هدفاً في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ثم عوض عليه في الوقت بدل الضائع من المباراة واحتسب له الهدف الذي الغاه في بادئ الأمر حكم الراية.



ومن المؤكد أن الفوز الذي حققه "لا روخا" سيمنحه أفضلية الحصول على إحدى بطاقتي نصف النهائي عن هذه المجموعة التي تضم ألمانيا بطلة العالم وأستراليا بطلة آسيا اللتين تتواجهان الاثنين في سوتشي.



وفي المقابل، أصبح وضع الكاميرون التي كانت تخوض المباراة الأولى لها في البطولة منذ نصف نهائي نسخة 2003 في فرنسا ضد كولومبيا حين فقد المنتخب الأفريقي لاعب وسطه مارك فيفيان فوي بعد تعرضه لأزمة قلبية، معقداً لاسيما في ظل وجود المانيا في المجموعة رغم أن الأخيرة تشارك بتشكيلة رديفة.



وكانت المواجهة بين الفريقين إعادة لمباراتهما في مونديال 1998 حين تعادلا في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول 1-1، وكان ذلك كافياً لتشيلي لكي تتأهل بصحبة إيطاليا، مستفيدة من فوز الأخيرة على النمسا (2-1).