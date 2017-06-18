أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأحد، هجوماً تعرضت له قافلة إنسانية على أطراف دمشق أسفر عن إصابة أحد أفراد منظمة الهلال الأحمر السوري.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي وقع يوم السبت.

وكانت القافلة المكوّنة من 37 شاحنة – تتبع كلًّا من اللجنة الدولية، والهلال الأحمر العربي السوري، والأمم المتحدة – في طريقها لإيصال مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات يومية إلى 11,000 شخص في شرق حرستا.

وكان موظفون في الهلال الأحمر تعرضوا للاعتقال والخطف، إضافة إلى القتل خلال قيامهم بعملهم، جراء الأعمال العسكرية والقصف في عدة مناطق من البلاد.

وتكررت حوادث تعرض قوافل المساعدات الإنسانية التي كانت تنقل معونات للمناطق المحاصرة للاستهداف والهجمات في عدة مناطق, ابرزها حادثة القصف الذي طال شاحنات الإغاثات الأممية في قرية أورم الكبرى بحلب في شهر ايلول الماضي, ما أسفر عن مقتل رئيس فرع الهلال الأحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين.

سيريانيوز