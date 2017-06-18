رحبت القاهرة، يوم الأحد، بإعلان الجيش النظامي وقف عملياته القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان له أن بلاده تدعو المعارضة السورية إلى الرد بالمثل على هذه المبادرة، تنفيذا لمذكرة مناطق تخفيف التوتر الـ4.

وأعرب أبو زيد عن أمل بلاده أن يصبح تحقيق هذه المذكرة خطوة نحو وقف دائم وشامل لإطلاق النار في الأراضي السورية كافة.

وكرر أبو زيد الدعوة إلى إيجاد حل سياسي من شأنه وضع حد للأزمة الدموية مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد واستقلالها، ضمن إطار مخرجات مسار جنيف التفاوضي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ولقي إعلان قيادة الجيش النظامي عن الهدنة في درعا، ردود فعل مؤيدة، إذ أعرب الأردن عن أهمية وقف إطلاق النار جنوب سوريا، إضافة لترحيب واشنطن بالاعلان داعية النظام إلى الالتزام به.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, أعلنت يوم السبت, وقف عملياتها العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في مدينة درعا لمدة 48 ساعة, دعما لجهود المصالحة الوطنية.

سيريانيوز