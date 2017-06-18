سقط عشرات القتلى يوم السبت، جراء غارات جوية شنها طيران التحالف العربي, بقيادة السعودية, استهدف سوقا شعبيا اليمن.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مدير مكتب الصحة الذي يديره الحوثيون في صعدة الطبيب عبد الإله العزي قوله إن "25 شخصاً قتلوا وأصيب شخص على الأقل، إثر غارتين شنتهما الطائرات على سوق مشنق بمديرية شدا بمحافظة صعدة الواقعة قرب الحدود السعودية يوم السبت ".

واضاف العزي انه "نتيجة استمرار القصف المدفعي على المنطقة الواقعة على الحدود لم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إلى الضحايا إلا في وقت متأخر خشية تعرضها للقصف كما حدث في مرات سابقة".

وكان مئات الأشخاص لقوا حتفهم اثر غارات التحالف العربي على مناطق مختلفة من اليمن، الأمر الذي لاقى دانات دولية.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة غارات جوية منذ آذار 2015 , لدعم هادي والتصدي للحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

سيريانيوز