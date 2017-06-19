أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الأحد، إسقاط طائرة تابعة للجيش النظامي بريف الرقة، بعد مهاجمتها مواقع لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت قيادة التحالف في بيان إن قاذفة مقاتلة أمريكية من طراز "F/A-18E Super Hornet" استهدفت مقاتلة سورية من نوع "سو-22" في منطقة تبعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة، التي تشهد حاليا معارك عنيفة بين "قوات سوريا الديمقراطية" ومسلحي تنظيم "داعش".

وشدد التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، على أنه لا ينوي الدخول في نزاع مع الجيش النظامي أو القوات الروسية، لكنه سيستمر بحماية شركائه في محاربة "داعش".

كما قالت قيادة التحالف في البيان إنها اتصلت بالعسكريين الروس على خلفية وقوع الحادث لتلافي تصعيد الوضع.

وكان الجيش النظامي أعلن في وقت سابق من مساء الأحد، إن إحدى طائراته تعرضت للاستهداف من قبل طيران التحالف، وفقدان الطيار، وذلك أثناء قيامها بمهمة ضد تنظيم "داعش" في الرصافة ريف الرقة الجنوبي.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً منذ 2014، يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق، كما يقدم الدعم العسكري لتحالف عربي تشكل "قوات سوريا الديمقراطية" أساساً فيه، يشن حملة "غضب الفرات" لاسترجاع الرقة من "داعش".

سيريانيوز