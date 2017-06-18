تناقلت شبكات إخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، أنباء عن وفاة وزير الدفاع الأسبق العماد مصطفى طلاس سريريا بأحد مشافي العاصمة الفرنسية باريس.

تناقلت شبكات إخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، أنباء عن وفاة وزير الدفاع الأسبق العماد مصطفى طلاس سريرياً بأحد مشافي العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت التقارير إن العماد طلاس توفي سريريا في مشفى ديكارت الجامعي بباريس، بعد أن نقل إليها في حالة صحية حرجة استدعت دخوله العناية المشددة.

ولم يصدر أي إعلان رسمي أو تأكيد للخبر حتى اللحظة.

يشار إلى أن العماد طلاس وكان الذراع اليمنى للسلطة العسكرية في سوريا، حيث شغل منصب وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء بالفترة من عام 1972 حتى 2004، بالإضافة الى كونه والد العميد المنشق مناف طلاس الذي اعلن انشقاقه عن الجيش السوري في عام 2012.

سيريانيوز