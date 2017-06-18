تعرضت قافلة مساعدات إنسانية متوجهة إلى مدينة حرستا, يوم السبت, للاستهداف, مما أسفر عن إصابة موظف في الهلال الأحمر العربي السوري.

ونشرت صفحة "الهلال الأحمر", على (تويتر), صورا تظهر الأضرار التي تعرضت لها إحدى شاحنات القافلة بعد استهدافها .

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من جهتها, أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن المكتب الإعلامي للجنة في دمشق قولها ان "القافلة المؤلفة من 37 شاحنة تحمل المواد الغذائية والطبية لـ11 ألف محتاج في حرستا الشرقية تعرضت للاعتداء في الساعة الـ7 مساء عند اقترابها من المدينة".

وكان موظفون في الهلال الأحمر تعرضوا للاعتقال والخطف، إضافة إلى القتل خلال قيامهم بعملهم، جراء الأعمال العسكرية والقصف في عدة مناطق من البلاد.

وتكررت حوادث تعرض قوافل المساعدات الإنسانية التي كانت تنقل معونات للمناطق المحاصرة للاستهداف والهجمات في عدة مناطق, ابرزها حادثة القصف الذي طال شاحنات الإغاثات الأممية في قرية أورم الكبرى بحلب في شهر ايلول الماضي, ما أسفر عن مقتل رئيس فرع الهلال الأحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين.