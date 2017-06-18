سقط قتلى وجرحى يوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة في مرحاض بمركز تجاري مزدحم في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

ونقلت وكالات انباء عن الشرطة قولها ان "الانفجار وقع في مراحيض النساء في المركز التجاري الواقع في منطقة يرتادها الاجانب وعشية عيد الآباء".

واضافت الشرطة ان "العبوة الناسفة وضعت في المرحاض بالطابق الثاني، وأغلقت الشوارع المحيطة بمركز التسوق وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة وحاول مسؤولو الأمن التوصل إلى منفذ الانفجار".

من جهته, قال المستشفى الذي نقل اليها الضحايا ان "فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر وكولومبيتين (27 و31 عاما) "توفين متأثرات بجروح اصبن بها في الانفجار, فيما اصيب 4 وهم بحالة حرجة احدهم فرنسية تبلغ من العمر 48 عاما".

بدوره, أشار رئيس بلدية بوجوتا إنريكي بينالوسا إلى أن "واحدة من الضحايا امرأة فرنسية كانت تقوم بعمل تطوعي في منطقة فقيرة بالمدينة".

من جهته، دان الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الاعتداء ,وامر قائد الشرطة الوطنية الجنرال خورخي نييتو بفتح تحقيق.

واخلت السلطات مركز أندينو التجاري في بوجوتا عقب الانفجار, وكان المركز مكتظا بالمتسوقين لشراء الهدايا قبل احتفالات عيد الأب الذي يحل يوم الأحد.

وتكررت حوادث الانفجارات في كولومبيا, حيث لقي 31 شخصاً مصرعهم شباط الماضي، في انفجار وقع في حي ماكارينا فى بوجوتا وسط العاصمة الكولومبية, كما وقع تفجير انتحاري بمدينة بايليتاس شمال البلاد مما اسفر عن وقوع اصباات في صفوف رجال الشرطة