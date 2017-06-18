لقي عشرات الأشخاص مصرعهم واصيب آخرين، يوم الأحد، جراء حرائق ضخمة اندلعت في غابات وسط البرتغال.

ونقلت وكالات انباء عن مسؤولين في السلطات البرتغالية، ان حصيلة حرائق الغابات بلغت 57 قتيلا، و59 جريحاً".

واندلعت الحرائق في البرتغال منذ أمس السبت، في منطقة ليريا وسط موجة حرارة شديدة ورياح قوية. وتم حشد حولي 500 رجل إطفاء، إضافة إلى 160 آلية لمكافحة الحرائق.

يذكر أن غابات البرتغال تتعرض لموجة حرائق كل عام في الصيف، وتسبب بإلتهام آلاف الدونمات من الغابات، ووفقا لمعلومات الاتحاد الاوروبي هناك حرائق بالبرتغال أكثر من اي دولة اووبية.