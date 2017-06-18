سقط قتلى وجرحى جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف دير الزور.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان قتلى وجرحى قضوا نتيجة قصف طائرات التحالف الدولي مدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وتحدثت بعض المصادر ان القصف استهدف مدرسة تأوي نازحين في مدينة الميادين.

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وجاء ذلك بعد 4 ايام على سقوط ضحايا في صفوف المدنيين جراء قصف طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), معبر مائي بريف دير الزور الشرقي.

وشن طيران التحالف ضد تنظيم "داعش", في الايام الاخيرة, سلسلة غارات على مناطق بالرقة ودير الزور, مما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقتل 484 مدنيا على الأقل في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014, بحسب الجيش الأمريكي

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعتبر في وقت سابق، ان سقوط ضحايا من المدنيين أمر واقع في الحرب ضد الجهاديين بسوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.