انتقدت ألمانيا سياسة الولايات المتحدة الامريكية حيال روسيا, مشددة على صعوبة التعامل مع الصراع السوري من دون موسكو.

وذكرت وسائل اعلام ان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل طالب, في مقابلة نشرتها صحيفة (فيلت ام زونتاج) الاحد, واشنطن "بتصحيح خطأها تجاه روسيا، لأنه بدون موسكو لا يمكن للعالم أن يتعامل مع الصراع في سوريا وليبيا وأوكرانيا".

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واعتبر الوزير الالماني ان "من الجيد ان تتطلع واشنطن لبداية جديدة في العلاقات مع روسيا، ولإقامة اتصالات جديدة معها، ومفاوضات جديدة، لأنه دون روسيا، لا يمكن التعامل مع الصراع في سوريا وليبيا وأوكرانيا وأجزاء أخرى من العالم".

وتتوافق روسيا والولايات المتحدة على أهمية إطلاق عملية سياسية تقود لتسوية سلمية في سوريا, وسط خلافات حول مصير الاسد, الا ان البلدين اتفقا مؤخرا على توظيف قنوات الاتصال بين البلدين لحل الأزمة السورية عبر مساعي جنيف وأستانا.

ويشهد المسار السياسي لحل الأزمة السورية مساع في كل من استانا وجنيف، حيث كانت جولة خامسة من المفاوضات السورية عقدت في جنيف، في حين استضافت استانا 4 جولات من المشاورات بشأن سوريا برعاية روسية إيرانية تركية.