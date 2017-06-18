شدد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، يوم السبت, على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا لمدة 48 ساعة.

وأوضح المومني, في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الاردنية (بترا), ان اتفاق الهدنة الذي أعلن عنه يوم السبت في الجنوب السوري لمدة 48 ساعة امر "مهم"، معبرا عن "أمله بالتزام كافة الأطراف في بنود الاتفاق".

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وأشار المومني لأهمية وقف إطلاق النار للتخفيف عن السوريين، خصوصا أولئك المحتاجين لوصول المساعدات الإنسانية.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم السبت, وقف عملياتها العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في مدينة درعا لمدة 48 ساعة, دعما لجهود المصالحة الوطنية.

واكد المومني دعم بلاده "للجهود المبذولة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية".

واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، خلال اجتماع استانا الاخير, الشهر الماضي, مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر, دخلت حيز التنفيذ في 6 ايار الماضي.

وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.