أعلنت وزارة الداخلية المصرية, يوم الاحد, عن مقتل ضابط شرطة واصابة آخر و3 مجندين بانفجار على طريق سريع في جنوب القاهرة.

وأوضحت الوزارة, في بيان, عبر صفحتها على موقع (فيسبوك), ان " قنبلة مزروعة على جانب طريق الأوتوستراد في حي البساتين انفجرت في سيارة للشرطة في الساعة الأولى من الصباح ".

وأضاف البيان أن "الضابط القتيل يدعى علي أحمد شوقي عبد الخالق وأنه يحمل رتبة ملازم أول".

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من جهته, قال مصدر أمني لوكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية بأن العبوة الناسفة "تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور السيارة بمنطقة الحادث".

وأضاف "المعاينة الأولية رجحت أن يكون تم تفجير العبوة الناسفة عن بعد بواسطة شريحة هاتف محمول".

وأشار الى انه تم "تشكيل فريق بحث موسع من قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لمباحث القاهرة لفحص قاطني الشقق المفروشة والمستأجرة المطلة على منطقة الحادث لتحديد هوية الجناة وضبطهم".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم, لكن مصر تواجه تحديات امنية من قبل متشددين موالين لداعش ينشطون في محافظة شمال سيناء.

وتاتي الحادثة بعد هجوم مسلح على دورية أمن شرقي القاهرة في 2 ايار الماضي, مما اسفر عن مقتل 3 شرطيين ، واصابة 5 اخرين, في أول هجوم مسلح بارز بالعاصمة وقتها منذ تطبيق الطوارئ.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، للاستهداف بشكل متكرر , ازدادت خلال الفترة الأخيرة في سيناء وانتقلت منها لقلب مصر وأطرافها، وأعلنت جماعات مسلحة تابعة لداعش المسؤولية عنها.