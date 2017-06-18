أكدت الصين, يوم السبت, على أهمية إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا كخطوة لتسوية الأزمة السورية.

ونقلت وكالة ( شينخوا ) عن مبعوث الصين الخاص إلى سوريا، شيه شياو يان، قوله ان "الأطراف المعنية في نهاية الجولة الأخيرة من المحادثات حول سوريا توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن إنشاء مناطق تخفيف حدة التصعيد، التي أصبحت الخطوة الأهم على طريق تسوية الأزمة السورية".

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واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، خلال اجتماع استانا الاخير, الشهر الماضي, مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر, دخلت حيز التنفيذ في 6 ايار الماضي.

وأضاف المبعوث الخاص أن السلطات الصينية "تحافظ على اتصال وثيق مع الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة وغيرها من البلدان، التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع السوري".

وشدد الدبلوماسي الصيني على "وحدة مختلف الفصائل في سوريا والدول الإقليمية والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب دون ازدواجية في المعايير".

ويأتي ذلك في وقت تجري الاستعدادات لعقد جولات تفاوض بشان سوريا, حيث من المحتمل عقد اجتماعات في أوائل شهر تموز المقبل, يليها لقاء جنيف في 10 الشهر المقبل.