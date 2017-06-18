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التربية: 6 أيلول موعد بدء العام الدراسي الجديد
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الاخبار المحلية
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حددت
وزارة التربية 6 أيلول المقبل موعد بداية العام الدراسي الجديد في جميع المدارس
الرسمية والخاصة ولجميع المراحل .
وأوضحت
الوزارة, في قرار عممته, ونشرته وكالة (سانا), أن "الدراسة للعام الدراسي تبدأ صباح
الأربعاء 6 أيلول في كل المدارس والمستولى عليها وما في حكمها بجميع أنواعها
ومستويات مراحلها رياض الأطفال-التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية- الثانوية
العامة والشرعية- الثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية- والمعاهد المتوسطة
التابعة لها”.
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ويبدأ دوام
الإداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الأحد في 27-8-2017, بحسب القرار, الذي طلب
من المديريات “القيام بالإجراءات اللازمة لافتتاح المدارس والمعاهد المذكورة في
الموعد المحدد”.
سيريانيوز
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2017-06-18 12:19:44
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