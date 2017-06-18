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التربية: 6 أيلول موعد بدء العام الدراسي الجديد
الاخبار المحلية

حددت وزارة التربية 6 أيلول المقبل موعد بداية العام الدراسي الجديد في جميع  المدارس الرسمية والخاصة ولجميع المراحل .


 

وأوضحت الوزارة, في قرار عممته, ونشرته وكالة (سانا), أن "الدراسة للعام الدراسي تبدأ صباح الأربعاء 6 أيلول في كل المدارس والمستولى عليها وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها رياض الأطفال-التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية- الثانوية العامة والشرعية- الثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية- والمعاهد المتوسطة التابعة لها”.

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ويبدأ دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الأحد في 27-8-2017, بحسب القرار, الذي طلب من المديريات “القيام بالإجراءات اللازمة لافتتاح المدارس والمعاهد المذكورة في الموعد المحدد”.

سيريانيوز
2017-06-18 12:19:44
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