أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم السبت, عن تصفية قائدين ميدانيين آخرين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ضربات جوية قرب مدينة دير الزور, وذلك عقب أنباء غير مؤكدة عن مقتل زعيم التنظيم بقصف روسي على مشارف الرقة.

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية عن الوزارة قولها إنها "قتلت نحو 180 متشددا مع القائدين البلجيكي والمصري في ضربات جوية قرب دير الزور في السادس والثامن من حزيران".

واشارت الوزارة الى ان القائدين التابعين لتنظيم "لداعش" هما أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري.

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وجاء ذلك عقب يومين على ترجيح وزارة الدفاع الروسية مقتل متزعم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي بغارة للطيران الروسي على مشارف الرقة.

وامتنع الكرملين عن التعقيب على بيان لوزارة الدفاع الروسية رجح مقتل البغدادي بضربة جوية، في وقت قال فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده لا تملك تأكيداً على مقتله, كما اشار التحالف الدولي الى عدم تمكنه تأكيد هذه التقارير.

وتنفذ قوات روسية غارات جوية على مواقع "داعش" في سوريا، وتتخذ من قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية مقراً لها، في إطار عملية عسكرية بدأتها روسيا منذ نهاية أيلول 2015 دعماً لقوات الجيش النظامي.