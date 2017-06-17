اصدر القضاء العسكري اللبناني اربعة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية, احال بموجبها 10 متهمين بينهم سوريين، امام المحكمة العسكرية .

وذكرت الوكالة (الوطنية) اللبنانية، أن "قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اصدر، اربعة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية، اتهم في القرار الاول اللبنانيين الموقوف احمد الافيوني والفار من وجه العدالة عثمان عبدالله في جرم الانتماء الى مجموعة اسامة منصور وكذلك الانتماء الى "جبهة النصرة" والمشاركة في القتال بين جبل محسن وباب التبانة والقتال ضد الجيش وقتل ومحاولة قتل عسكريين".

واتهم في القرار الثاني السوري الموقوف جابر عمر شداد في جرم الانتماء إلى "جبهة النصرة" والقتال ضد الجيش في عرسال وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين ونقل اموال.

واتهم في القرار الثالث اللبنانيين الموقوفين محمد الشقيف وحسن الشقيف في جرم الانتقال من بلدة تعلبايا للالتحاق بجبهة النصرة في سوريا عن طريق تركيا حين ألقي القبض عليهما.

واتهم في القرار الرابع خمسة اشخاص ثلاثة سوريين ولبنانيين (2) هم الموقوف عبد البصير عويش ورفاقه في جرم الانتماء الى تنظيم "داعش" والقتال في سوريا.

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كتسهيل الدعارة و القتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.