رحبت الولايات المتحدة يوم السبت، بوقف إطلاق النار لمدة يومين في درعا، ودعت النظام إلى الوفاء بالتزاماته خلال هذه الفترة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر نورت في بيان نشرته وكالة (رويترز) "سنحكم على هذه المبادرة بالنتائج وليس بالكلمات".

وأضافت "ينبغي أيضا على المعارضة أن توقف الهجمات لتسمح بصمود وقف إطلاق النار والذي نأمل أن يتم تمديده وللسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, أعلنت يوم السبت, وقف عملياتها العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في مدينة درعا لمدة 48 ساعة, دعما لجهود المصالحة الوطنية.

ووصلت منذ نحو اسبوعين تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات النظامية إلى مدينة درعا, استعداداً لتنفيذ عملية عسكرية, لاستعادة السيطرة على الأجزاء الجنوبية من المدينة والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وتاتي عمليات الجيش النظامي مع سريان تنفيذ اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا, الذي بدأ في 6 ايار الماضي, باستثناء مناطق "داعش" و "النصرة".

وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.