شن فلسطينيون, يوم الجمعة, هجوماَ على عناصر الشرطة الاسرائيلية في مدينة القدس, في حادثة اسفرت عن مقتل شرطية وجرح اخرين, وتصفية منفذي العملية.

ونقلت وكالات انباء عن الشرطة الاسرائيلية قولها ان 3 فلسطينيين هاجموا الجمعة بالسكاكين والمسدسات النارية رجال الشرطة الإسرائيلية في القدس.

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واوضحت الشرطة ان "مهاجمين 2 أطلقا النار على مجموعة من الشرطيين فردوا عليهما بالمثل, فيما عمد ثالث إلى طعن الشرطية قبل أن يتم قتله".

واسفرت العملية عن مقتل مجندة إسرائيلية من شرطة الحدود متأثرة بجراح أصيبت بها جراء العملية, فضلا عن اصابة اخرين, بحسب الشرطة واطباء.

من جهتها, قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها أبلغت "رسميا بمقتل ثلاثة مواطنين برصاص الشرطة الاسرائيلية قرب باب العامود في القدس المحتلة".

وسارع تنظيم "داعش" إلى إعلان مسؤوليته عن الهجوم، إلا أن حركة "حماس" و"الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين نفيا قطعيا علاقة التنظيم بهذا الهجوم.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إن الفلسطينيين الثلاثة ليس لهم أي اتصال مع ما تسميها (منظمات إرهابية).

ونقلت وكالة "رويترز" عن لوبا سيمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية قولها " إن المهاجمين ينتمون لمجموعة محلية، فحتى هذه هذه اللحظة، لم نجد أي دليل على أنه تمّ توجيههم من قبل منظمة إرهابية، ولم نعثر على أي صلات لهم مع أي منظمة".

وعلى أثر هذه العملية شنّت القوات الإسرائيلية حملات دهم واعتقال في قرية "دير أبو مشعل" التي ينحدر منها القتلى الثلاثة، قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وجاءت الحادثة بعد اقل من شهر على طعن شرطي اسرائيلي في مدينة القدس الشرقية المحتلة, على يد اردني, الذي قتل برصاص الشرطة الاسرائيلية.

كما اصيب 4 إسرائيليين, في اذار, بحادثة طعن في تل ابيب, نفذها شاب فلسطيني, في عملية انتهت بالقاء القبض على منفذ الهجوم.

وتكررت حوادث الطعن التي شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين او عناصر شرطة في عدة مناطق.