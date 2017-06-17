أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، أن روسيا تأمل في عقد اجتماع بين مختلف الأطرف السورية المشاركة في المحادثات السورية في العاصمة الكازاخية أستانا، في الرابع والخامس من تموز المقبل.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات صحفية, أن "اللقاء مع الوفود السورية المختلفة قد يعقد في الرابع والخامس من شهر تموز القادم في العاصمة الكازخستانية".

وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، قال في وقت سابق اليوم، أن جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف سوف تبدأ في 10 تموز المقبل.

ويعتزم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الدعوة لعقد الجولة السابعة من المحادثات السورية السورية في جنيف. ومن المقرر أن يصل المدعوين يوم 9 تموز، على أن تبدأ جولة المفاوضات في 10 تموز.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

وعقدت 6 جولات من المفاوضات السورية غير المباشرة بجنيف، آخرها كان في أيار الماضي، حيث تخللها لقاءات قصيرة ومكثفة بين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووفود النظام والمعارضة السورية.