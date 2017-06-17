أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقف عملياته العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في مدينة درعا لمدة 48 ساعة, دعما لجهود المصالحة الوطنية.

وأكدت القيادة العامة للجيش في بيان نشرته على موقع وزارة الدفاع “وقف العمليات القتالية اعتباراً من الساعة 12,00 ظهر السبت 17-6-2017 في مدينة درعا لمدة 48 ساعة وذلك دعما لجهود المصالحة الوطنية”.

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وتعرضت عدة احياء في مدينة درعا, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, لعمليات قصف , وسط اتهامات للنظامي باستهداف المدينة بالنابالم الحارق المحرم دوليا والبراميل المتفجرة.

ووصلت منذ نحو اسبوعين تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات النظامية إلى مدينة درعا, استعداداً لتنفيذ عملية عسكرية, لاستعادة السيطرة على الأجزاء الجنوبية من المدينة والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وتتألف مدينة درعا من منطقتين هى "درعا البلد" التى تسيطر عليها المعارضة و"درعا المحطة" ويسيطر عليها النظام ويفصل بينهما واد.

وتاتي عمليات الجيش النظامي مع سريان تنفيذ اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا, الذي بدأ في 6 ايار الماضي, باستثناء مناطق "داعش" و "النصرة".

وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.