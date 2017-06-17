أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، يوم السبت، أن جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف سوف تبدأ في 10 تموز المقبل.

واوضح المكتب, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان ان دي ميستورا يعتزم الدعوة لعقد الجولة السابعة من المحادثات السورية — السورية في جنيف, ومن المقرر أن يصل المدعوين يوم 9 تموز، على أن تبدأ جولة المفاوضات في 10 تموز".

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وجاء ذلك بعد ايام على اعلان الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ان اجتماعات أستانا حول سوريا قد تنعقد في أوائل شهر تموز المقبل, قبيل مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, دون ان يعطي موعدا محددا لعقد الاجتماعين .

واضاف البيان ان دي ميستورا "يعتزم الدعوة لجولات أخرى خلال شهري آب وأيلول ، وفقاً لما جرت عليه العادة في الجولات السابقة، وسوف ترسل الدعوات وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 [2015]".

واشار البيان إلى ان اجتماعات الخبراء ستتواصل في إطار العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها دي ميستورا, إلى جانب الجولات الرسمية للمحادثات السورية — السورية التي ستناقش سلاسل في جدول الأعمال".

واقترح دي ميستورا، مؤخرا على المشاركين في المحادثات السورية في جنيف، إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", حيث تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات..

واستضافت جنيف 6 جولات من المفاوضات السورية غير المباشرة بجنيف، آخرها كان في أيار الماضي، حيث تخللها لقاءات قصيرة ومكثفة بين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووفود النظام والمعارضة السورية.