واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في مناطق بارياف حماه والرقة وحمص, حيث تمكن من استعادة السيطرة على مناطق جديدة.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي وحلفاؤه سيطروا على بئر حفنة وسد آرك وسلسلة جبال التدمرية الشمالية بعد معارك مع تنظيم "داعش" شمال شرق تدمر بريف حمص.

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وكان الجيش النظامي سيطر, الاربعاء الماضي, لى منطقة ومثلث آرك والمحطة الثالثة لضخ النفط شرق مدينة تدمر .

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال ومساحات جديدة بريف تدمر.

وفي ريف الرقة, واصل الجيش النظامي, بحسب المصادر, تقدمه في المنطقة, وسيطر على رجم الحرة وصفيان وحقل صفيان , مكبداَ تنظيم "داعش" خسائر فادحة.

وخاض الجيش النظامي الشهر الجاري قتالا عنيفاً ضد مسلحي (داعش) في الرقة، أسفرت عن السيطرة على قرى خربة محسن وخربة حسان وبير السبع والترقاوي والسليحية وعنز بوكردي, تزامنا مع اعلان قوات "سوريا الديمقراطية" بدء الهجوم على المدينة.

وفي ريف حماه, اشارت المصادر الى النظامي سيطر على منطقة وتلة تبادرة الديبة على طريق خط البترول جنوب بلدة عقارب بالريف الشرقي بعد القضاء على عدد من عناصر "داعش".

وبدأ الجيش النظامي, مؤخرا, عملية عسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف السلمية الشرقي بحماه, وتمكن من احكام السيطرة على نقاط استراتيجية على خط البترول , بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش” ..

وتاتي عمليات الجيش النظامي مع سريان تنفيذ اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا, الذي بدأ في 6 ايار الماضي, باستثناء مناطق "داعش" و "النصرة".

وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.