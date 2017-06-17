سقط ضحايا, منتصف ليلة الجمعة, جراء تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف بلدة خان ارنة بريف القنيطرة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر قوله ان " انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف في بلدة خان أرنبة بعد منتصف الليلة الماضية ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل".

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من جهته, ذكر مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة بمدينة البعث أن "المشفى استقبل عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جثماني قتيلين و 5 جرحى إصاباتهم متوسطة نتيجة التفجير ".

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير.

وكان تفجير سيارة مفخخة استهدف في حزيران العام الماضي مقراً لفصائل معارضة في قرية العشة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتقتصر الحوادث في ريف القنيطرة على سقوط قذائف هاون وصاروخية بين الحين والآخر, الامر الذي يؤدي الى وقوع ضحايا, فضلا عن تعرض الأهداف العسكرية للاستهداف من قبل الطيران الاسرائيلي.