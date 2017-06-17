اصطدمت مدمرة أمريكية بسفينة تجارية قبالة سواحل اليابان, يوم السبت, مما أدى إلى وقوع إصابات, بينهم قائد المدمرة, وفقدان آخرين .

وأوضحت البحرية الأمريكية, في بيان لها, نشرته وكالات أنباء, أن " 7 من طاقم المدمرة فيتزجيرالد التابعة لها فقدوا وأصيب ما لا يقل عن 3 بعد تصادم المدمرة مع سفينة تجارية ترفع علم الفلبين بجنوب خليج طوكيو في اليابان".

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وأضافت البحرية أنه" تم إجلاء 3 مصابين من على متن المدمرة بينهم قائد المدمرة برايس بنسون"، الذي أشارت التقارير إلى أن حالته مستقرة، جوا إلى مستشفى البحرية الأمريكية في يوكوسوكا.

واشارت الى انه تم "نقل 2 آخرين مصابين إلى المستشفى لإصابتهما بتمزقات وكدمات, في حين ما زال تقييم الإصابات الأخرى جاريا.

بدوره, اكد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأمريكية أن المدمرة "تضررت جراء الاصطدام، لكنها لا تزال قادرة على السير بطاقتها الخاصة".

من جهته, اشار خفر السواحل الياباني الى أن "7 من أفراد طاقم المدمرة "فيتزجيرالد" التابعة للبحرية الأمريكية فقدوا بعد أن اصطدمت المدمرة بسفينة تجارية تحمل علم الفلبين على سواحل اليابان".

وقال خفر السواحل الياباني إن السفينة الأمريكية "تعاني من بعض الأضرار لكنها غير معرضة لخطر الغرق في حين أن السفينة التجارية كانت قادرة على الإبحار".

واصطدمت المدمرة "يو أس أس فيتجيرالد" بسفية "أي سي إكس كريستل" للشحن، وذلك على بعد 56 عقدة بحرية (103 كيلومتر) من سواحل يوكوسوكا، الواقعة على الساحل الشرقي لليابان.

وسبب حدوث التصادم غير واضح, لكن المتحدث باسم الأسطول السابع قال انه"بمجرد انتهاء التحقيق، يمكن التعامل مع أي قضايا قانونية".

ويعد الأسطول الأمريكي السابع من أكبر الأساطيل البحرية الأمريكية العاملة في المياه الدولية، وهو مسؤول عن السفن الحربية والطائرات التي تعمل في المياه اليابانية والكورية الجنوبية.