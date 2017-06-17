واصل الجيش العراقي حملته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن, يوم السبت, من السيطرة على معبر على الحدود مع سوريا, والشريط الحدودي بين العراق وسوريا والأردن, بإسناد من التحالف الدولي.

وأوضحت خلية الإعلام الحربي في العراق في بيان، نشرته وسائل اعلام, انه تم انتزاع منفذ الوليد والشريط الحدودي مع سوريا، الواقع بين منفذي الوليد وطريبيل، والقريب من قاعدة التنف المتمركزة فيها قوات التحالف الدولي على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن".

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واشار البيان الى ان "العملية العسكرية انطلقت من 3 محاور بمشاركة قوات الحدود والحشد العشائري، وإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، أسفرت عن تحرير منفذ الوليد الحدودي ومسك وتحرير الشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية العراقية الأردنية".

ومنفذ الوليد قريب من التنف وهو معبر حدودي بين سوريا والعراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن عن وضع خطة لتأمين الحدود العراقية السورية، بعد تطهير قوات "الحشد الشعبي" المناطق القريبة من الحدود من تنظيم "داعش".

وتشارك قوات "الحشد الشعبي" في الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة "داعش, حيث استعادت منطقة البعاج من التنظيم قرب الحدود السورية.

يشار الى ان الجيش السوري وصل في 9 حزيران الجاري، إلى الحدود العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية بعد القضاء على تجمعات تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في المنطقة.