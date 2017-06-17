تشرين مستمر بالانتصارات مقلصاً الفارق الى نقطة مع الجيش المتصدر بالدوري السوري اخبار الرياضة شارك

واصل تشرين تألقه وحقق فوزا غاليا على مضيفه الحرية بهدف وحيد في الجولة العشرين الخامسة إيابا من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي جرت في ملعب رعاية الشباب بحلب.

سجل هدف المباراة محمد مرمور في الدقيقة 13 ليرفع تشرين رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الجيش بينما تجمد رصيد الحرية عند النقطة 11 في المركز الأخير.



وفي اللاذقية وعلى ملعب الباسل تعادل المتصدر الجيش مع مضيفه حطين بهدف لهدف حيث سجل الجيش أولا عبر يوسف قلفا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى من مرمى حطين بينما سجل لحطين هاني نوارة في الدقيقة 77 .



وبهذا التعادل رفع الجيش رصيده إلى 45 نقطة وبقي في الصدارة بينما رفع حطين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس.



وعلى أرض ملعب المحافظة بدمشق أضاف الاتحاد ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده بعد فوزه على الجزيرة بهدفين دون رد سجلهما عبد الله النجار ومحمد رأفت مهتدي بالدقيقتين /39و89/ ليرفع الاتحاد رصيده إلى 39 نقطة في المركزالثالث بينما بقي الجزيرة في المركز 15 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.



وتعادل الوحدة مع ضيفه الطليعة بهدف لهدف في المباراة التي جرت في ملعب الفيحاء بدمشق سجل الوحدة أولا عبر الهداف رجا رافع بالدقيقة 11 وعادل للطليعة مروان صلال بالدقيقة 62 ورفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع والطليعة إلى 23 نقطة في المركز الثامن. سيريانيوز 2017-06-17 11:36:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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