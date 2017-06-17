مددت السلطات البلجيكية عملياتها الجوية العسكرية مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق.

وذكرت وسائل اعلام ان وكالة "بيلغا" كشفت ان بلجيكا مددت من "1 تموز إلى 31 كانون الأول عملياتها لسلاح الجو في سوريا والعراق".

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من جهتها, أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية عن قرار الحكومة تمديد مشاركة 4 طائرات من طراز إف 16 في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في سوريا والعراق.

وجاء قرار تمديد المشاركة البلجيكية جاء لتعويض تراجع هولندا عن القيام بالمهمة, بحسب الوزارة.

كما اكدت الوزارة كذلك تخفيض عدد الطائرات المشاركة من 6 إلى 4 وفرض مزيد من التقييد على مهامها وساعات الطيران المحددة لها.

وانضم سلاح الجو البلجيكي إلى التحالف الدولي في تموز من العام الماضي، وتبلغ تكلفة تمديد المشاركة في العمليات العسكرية 17 مليون يورو.