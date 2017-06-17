النجم البرتغالي رونالدو يتمرد على ناديه ريال مدريد ويطلب الرحيل هذا الصيف اخبار الرياضة شارك

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر مغادرة ناديه ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وبحسب صحيفة أبولا فإنّ قرار رونالدو الفائز مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني نهائي ولا رجعة فيه، مرجعة السبب في ذلك إلى غضبه العارم من إجراءات النيابة العامة الإسبانية التي تتهمه بالاحتيال الضريبي.



وكان رونالدو أبرز لاعبي ريال مدريد قد نفى في بيان رسمي وفقاً لممثليه أن يكون ارتكب أيّ خطأ مؤكداً كشفه الدائم للسلطات عن دخله المالي.



وقالت وكالة جيستفيوت التي تمثل مصالح رونالدو لاعب ريال مدريد في بيان نشر منذ أيام "لا يوجد مؤامرة للتهرب الضريبي، لم أخف يوماً أيّ شيء ولم يكن في نيتي القيام بذلك في أي وقت من الأوقات".



وذكرت الصحيفة أن رونالدو أبلغ رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز بهذا القرار وطالبه بمنحه الحرية للانتقال إلى فريق آخر على الفور.



وأعلن مكتب المدعي العام في مدريد أنّ رونالدو متهم بالتهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وإيرلندا.



وجاء في بيان للمدعي العام أنّ نجم ريال مدريد متهم "بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 ... التي تنطوي على غش ضريبي بمبلغ 14.789.987يورو (16.5 مليون دولار)". سيريانيوز 2017-06-17 11:46:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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