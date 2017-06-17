كشفت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة عن حصول خلافات بين مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، حول توسيع النشاط العسكري الأمريكي في سوريا.

وذكرت وسائل اعلام ان صحيفة "Foreign Policy" نقلت عن مصادر مطلعة، أن "مدير مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عزرا كوهين واتنيك، ومستشار مجلس الأمن القومي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ديريك هارفي، يصران على ضرورة توسيع العمل العسكري الأمريكي في سوريا، وتنفيذ عمليات في جنوبها".

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بالمقابل, رفض وزير الدفاع جيمس ماتيس وبعض المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض هذه المقترحات، معتبرين أن الإجراءات "خطوة محفوفة بالمخاطر"، من شأنها أن تجر الولايات المتحدة إلى "مواجهة خطرة مع إيران", وفقاَ للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المواجهة قد تجعل الوحدات العسكرية الأمريكية المنشرة في العراق وسوريا هدفا أثناء المواجهات.

ويرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد، أنه من الضروري التركيز على تضييق الخناق على مسلحي تنظيم "داعش" في معاقلهم بما في ذلك مدينة الرقة, بحسب الصحيفة.

وقام الجيش الأمريكي منذ ايام بنشر منظومة الراجمات الصاروخية المتعددة "HIMARS" جنوب سوريا, بهدف تعزيز قاعدة "التنف" العسكرية, عقب التحرك الأخير للجيش النظامي , الذي بات على مقربة من القاعدة.

ويتواجد حاليا في سوريا حالياً مئات من العسكريين والمستشارين الأمريكيين في مهمات مختلفة، لمساعدة حلفائها المحليين في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، وفق ما أعلنه البنتاغون مرارا.