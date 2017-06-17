خروج مفاجأ لفيدرر على يد الالماني هاس في بطولة شتوتغارت الالمانية اخبار الرياضة شارك

فجر لاعب التنس الألماني والمصنف 302 عالميا، تومي هاس (39 عاما)، مفاجأة كبيرة وأطاح بالسويسري المخضرم روجيه فيدرير من ثمن نهائي بطولة شتوتجارت الألمانية.

وغادر فيدرير بطولة شتوتجارت من دور الـ 16 على يد هاس، الذي شارك فيها ببطاقة دعوة خاصة، وذلك بعد فوز الألماني بنتيجة 2-6 و7-6 (10-8) و6-4 في ساعتين تقريبا (ساعة و54 دقيقة).



ولم يشترك فيدرير في أي بطولة منذ فوزه على الإسباني رافائيل نادال في نهائي بطولة ميامي، وذلك بعد أن نجح أيضا في التتويج ببطولتي أستراليا المفتوحة وإنديان ويلز.



وخسر البلغاري جريجور ديميتروف، المصنف الثاني، أمام يرزي يانوفيتش المصنف 155 عالميًا بنتيجة 7-6 و6-3 ليحجز اللاعب البولندي مكانًا في دور الثمانية.



واستغل يانوفيتش، لحظات انخفاض تركيز ديميتروف الذي ودَّع البطولة بعد خروج السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول .



وبهذا يكون اللاعب البلغاري المصنف 12 عالميًا تأهل لدور الثمانية مرة وحيدة، منذ فاز بلقبه الثاني هذا العام في شباط الماضي. سيريانيوز 2017-06-17 01:00:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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