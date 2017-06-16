اليونيسيف: النقص في التمويل قد يحرم 9 ملايين طفل سوري من المساعدات الاخبار المحلية شارك

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ "يونيسيف" يوم الجمعة أن النقص الهائل في تمويلها قد يحرم حوالي 9 ملايين طفل سوري من المساعدات الأممية.









وأوضح مدير اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري، في بيان نشر على موقع المنظمة أن "فجوة التمويل تبلغ 220 مليون دولار"، مضيفا أن "هذه الأزمة هي الأسوأ بالنسبة للمنظمة منذ إطلاق عملياتها في سوريا".



وأشار المسؤول إلى أن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا والمناطق المجاورة لها تتنامى يوميا، بينما تواجه المجتمعات المستضيفة خطر العجز عن تغطية نفقاتها".



ويحتاج نحو 6 ملايين طفل إلى المساعدة في سوريا، فضلا عن 2.5 مليون آخرين وجدوا ملجأ مؤقتا في الدول المجاورة, بحسب المنظمة.



وحذر كابالاري من أن الفجوة التمويلية الهائلة تهدد بتجميد عدة برامج للمساعدة، بما في ذلك إمدادات المياه الصالحة للاستعمال وتقديم خدمات الصرف الصحي إلى 1.2 مليون طفل يقيمون في المخيمات والمستوطنات والمجتمعات المستضيفة, وتقديم الرعاية الصحية وعلاجات التغذية الأساسيّة لحوالي 5.4 مليون طفل، بمن فيهم الذين يعيشون داخل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا, والدعم المالي للعوائل، الذي يتيح إبقاء 500 ألف طفل في المدارس, بالاضافة توزيع الملابس والبطانيات في فصل الشتاء.



يشار الى ان منظمة اليونيسيف لم تحصل إلا على 25% فقط من مبلغ الـ 1.4 مليار دولار، الذي طلبت من الدول المانحة تقديمه لها في العام الجاري من أجل العمليات الطارئة في سوريا ولبنان وتركيا والعراق والأردن، بالإضافة إلى مصر.







سيريانيوز

2017-06-16 23:19:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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