نجا أبرز قادة حركة "هيئة تحرير الشام" عبد الله المحيسني، يوم الجمعة، من تفجير استهدف سيارته أمام مسجد "أبي ذر الغفاري" وسط مدينة إدلب.

وذكرت مصادر اعلامية، أن شخصًا فجّر نفسه أمام مسجد "أبي ذر الغفاري"، مستهدفًا سيارة المشرع عبد الله المحيسني، مما تسبب بمقتل مرافقه وإصابة آخرين بجروح.

وسبق وتعرض المحيسني سابقًا لإصابات متفاوتة جراء القصف والمعارك في الشمال السوري.

وعبد الله المحيسني وهو داعية سعودي قدم إلى سوريا مطلع عام 2013، يعدّ أحد أبرز الدعاة المقربين من الفصائل المسلحة الإسلامية في سوريا.

يذكر أن مدينة ادلب شهدت مؤخرا تفجيرات انتحارية استهدفت بشكل رئيسي المقرات العسكرية، أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن بعضها.