امتنع الكرملين، يوم الجمعة، عن التعقيب على بيان لوزارة الدفاع الروسية رجح مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي بضربة جوية، في وقت قال فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده لا تملك تأكيداً على مقتل البغدادي.

وقالت وكالة (رويترز) إن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أحال أسئلة بشأن البغدادي إلى وزارة الدفاع، وقال إن "الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير من الوزارة بشكل منتظم".

وبدوره، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن روسيا ليس لديها تأكيد بنسبة مئة في المئة بأن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل.

وكان التحالف الدولي بقيادة واشنطن، قال في وقت سابق يوم الجمعة، إن لا يمكنه تأكيد تقارير روسية عن مقتل البغدادي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت يوم الجمعة، إنها تتحقق من معلومات عن أن البغدادي قتل في ضربة قرب مدينة الرقة السورية في أواخر أيار الماضي، حيث جاء في بيان للوزارة إن البغدادي قتل مع مجموعة من قادة التنظيم الإرهابي وعناصره، بضربة جوية نفذتها طائرات روسية استهدفت اجتماعاً للتنظيم ليلة 28 أيار الماضي.

سيريانيوز