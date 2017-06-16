بدأت ألمانيا بدراسة تركيب برنامج في الهواتف يسمح بكشف الرسائل في "واتس اب" وغيرها قبل تشفيرها، واستصدار قانون جديد يمنح السلطات حق الاطلاع على الرسائل الخاصة.

ونقلت وسائل اعلام عن وزارة الداخلية الألمانية، أن سبب هذا التوجه هو أن خدمات الرسائل المشفرة مثل "واتس اب" و"سيغنال" تتيحان للمتشددين والمجرمين تفادي المراقبة.

وفي سياق آخر، تعتزم السلطات الأمانية أيضاً تقليص الحد الأدنى لرفع بصمات القصر من 14 سنة إلى ست سنوات لطالبي اللجوء.