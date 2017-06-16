أتاحت "آبل" ميزة الاتصال بشبكات "واي فاي" دون ادخال كلمة المرور يدوياً عند الاتصال بشبكة الانترنت باستخدام نظام تشغيل IOS 11.

وبحسب "9to5Mac"، فإن "آبل" زودت نظام تشغيل IOS 11 بقارئ رموز الاستجابة السريعة QR القادر على مسح رمز QR الموجود بإشارة الرواتر ليتم الاتصال بالشبكة فوراً.

وعند توجيه كاميرا الهاتف إلى رمز الاستجابة السريعة على الوجه الخلفي للراوتر، يظهر تنبيه أعلى الشاشة يشير إلى القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت، وبمجرد النقر على الزر، يتصل الجهاز الآخر بشبكة واي فاي، دون كتابة كلمة المرور يدوياً.

ويتمتع النظام بميزة تتيح للمستخدمين ارسال كلمة مرور شبكة الانترنت إلى أجهزة أخرى، وعند ظهور واجهة إدخال كلمة المرور، يظهر تنبيه على أي جهاز آخر يعمل بنظام IOS 11، متصل بنفس الشبكة، يعلم المستخدم بأن جهاز جديد يحاول الاتصال بشبكة الإنترنت، مع وجود زر لإرسال كلمة المرور.

ولن يدعم نظام IOS 11، الهواتف القديمة، بما في ذلك آيفون 5 و5C، حيث سيعمل على أجهزة 64 بت فقط.



ويشمل نظام التشغيل IOS 11 المحدث، مجموعة من الميزات الداعمة للعالم الافتراضي، للمرة الأولى، ما يسمح للمطورين بربط مكونات الواقع الافتراضي مع الكاميرا بشكل تلقائي.