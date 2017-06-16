استنسخت "فيسبوك" خاصية تحديد عدد أحرف التدوينة من "تويتر"، وسمحت بـ 130 حرفاً للتدوينة الملونة لتظهر بخط عريض وواضح.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن "الميزة الجديدة تعمل على تحفيز المستخدمين لإبقاء تدويناتهم ضمن حدود 130 حرفاً، بينما يمكن للمستخدم في حال زاد عدد حروف الحالة الخاصة به عن 130 حرفاً الاستمرار في كتابة ما يريد ونشره لكن دون خلفية ملونة وخط كبير".

وتسمح التدوينات الأقصر بقراءة المزيد من التدوينات والتنقل بين تلك التدوينات لوقت أطول وهو ما تريده "فيسبوك" في سبيل زيادة النقر على الإعلانات.