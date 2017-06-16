أكد المدير التنفيذي لشركة Wistron وهي أحد موردي شركة "آبل"، أن الجيل الجديد من "آيفون" يتضمن مزايا جديدة كمقاومة المياه وميزة الشحن اللاسلكي.

ونقل موقع asia.nikkei عن شركة Wistron التي بدأت "آبل" تتعامل معها في الهند لتصنيع هواتف iPhone SE، قولها إن التركيز الأكبر سيكون على الشحن اللاسلكي وليس مقاومة المياه حيث لا يتوقع أن تقدم مقاومة عالية، وستكون مقاومة أساسية للرذاذ كما الحال في "آيفون 7".

وكانت توقعات سابقة وعدة تسريبات، أكدت أن مساحة تموضع الشحن اللاسلكي ستكون على الغطاء الخلفي، وقد تم نشر عدة صور قيل أنها للهاتف القادم من "آيفون" تثبت ذلك.

ولابد لـ "آبل" من التخلي عن الغطاء المعدني من الألومنيوم واستخدام الغطاء الزجاجي في الخلف إن أرادت وضع ميزة الشحن اللاسلكي في "آيفون 8"، لكن ذلك سيعرضه للكسر أو بصمات الأصابع بنسبة أكبر.