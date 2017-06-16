أشارت صور مسربة إلى أن "ال جي" ستقوم بتصنيع هواتف "بكسل" القادمة من "غوغل" وستحمل الاسم الرمزي taimen، وذلك بدلاً من "اتش تي سي" التي كانت مسؤولة عن تصينع هذه الهواتف.

ووفقاً لتقرير 9to5Google فإن "غوغل" تريد الاتجاه لاستثمار شاشات OLED LG المرنة في هواتفها القادمة، في حين لم تكن راضية عن خط الانتاج في "اتش تي سي"، ومايثبت ذلك تأخر شحن هواتف Pixel و Pixel XL لفترة كبيرة.

ولم تكن نسخة هاتف Pixel التي تدعم ذاكرة تخزين 128 غيغابايت موجودة في المخازن لمدة شهرين بعد موعد الإطلاق الرسمي.

وتشير الكثير من التوقعات إلى أن "غوغل" تعمل على تطوير ثلاثة أجهزة جديدة على أن يتم إطلاق اثنان منهم فقط هذا العام.