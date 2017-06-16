قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إنه لا يمكنه تأكيد تقارير روسية ترجح مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي في ضربة جوية روسية في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان قوله "لا يمكننا التأكيد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق يوم الجمعة، إنها تتحقق من معلومات عن أن البغدادي قتل في ضربة قرب مدينة الرقة السورية في أواخر أيار الماضي.

يشار إلى أن واشنطن تقود تحالفاً دولياً منذ 2014 يضم أكثر من 60 دولة يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق، في وقت تنفذ فيه روسيا غارات على مواقع إرهابية في سوريا منذ أيلول 2015.

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