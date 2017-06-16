رجحت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، مقتل متزعم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي بغارة للطيران الروسي على مشارف الرقة.

وقالت الوزارة في بيان إن الغارة تم توجيها ليلة 28 أيار الماضي إلى مركز قيادة تابع للتنظيم، انعقد فيه آنذاك اجتماع لقياديين داعشيين لبحث مسارات خروج الإرهابيين من الرقة عبر ما يعرف بـ"الممر الجنوبي".

وتابعت الوزارة "حسب معلومات نتأكد من صحتها عبر مختلف القنوات، كان زعيم التنظيم، إبراهيم أبو بكر البغدادي أيضا حاضرا في الاجتماع، وتم القضاء عليه جراء الغارة".

وحسب المعلومات المتوفرة، أسفرت الغارة عن تصفية قرابة 30 قياديا ميدانيا في التنظيم الإرهابي، إضافة إلى قرابة 300 مسلح من حراس هؤلاء القياديين.

ومن بين القتلى، وفقاً للدفاع الروسية، "أمير الرقة أبو الحاج المصري"، والأمير إبراهيم النايف الحاج، الذي كان يسيطر على المنطقة الممتدة بين الرقة ومدينة السخنة، ورئيس جهاز الأمن التابع لداعش سليمان الشواخ.

وأوضحت الوزارة أن الغارة نفذتها طائرات من طرازي "سو-35" و"سو-34" في الضواحي الجنوبية للرقة. وتم إبلاغ الجانب الأمريكي مسبقا بتوجيهها.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة البغدادي او مقتله، حيث تم تداول الخبر مراراً في السابق، في وقت ماتزال حقيقة الخبر الحالي غير مؤكدة تماماً.

وتنفذ قوات روسية غارات جوية على مواقع "داعش" في سوريا، وتتخذ من قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية مقراً لها، في إطار عملية عسكرية بدأتها روسيا منذ نهاية أيلول 2015 دعماً لقوات الجيش النظامي.

سيريانيوز