أكدت الأمم المتحدة يوم الخميس، إنها لن يكون لها دور في استفتاء على الاستقلال يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه في أيلول المقبل.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان نشرته وكالة (رويترز) إنه "لا يعتزم (مكتب المساعدة الانتخابية) أن ينخرط بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 أيلول 2017 حسبما أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق".

وقال أكراد العراق إن إجراء استفتاء على الاستقلال سيتم على الرغم من تحذيرات من قوى غربية من أن التصويت لصالح الانفصال قد يفجر صراعا مع بغداد في وقت لم يتحقق فيه النصر بعد على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ويلعب الأكراد دورا كبيرا في حملة تدعمها الولايات المتحدة لهزيمة "داعش" الذي اجتاح نحو ثلث العراق قبل ثلاث سنوات وتسيطر أيضا على أجزاء من سوريا.

يذكر أن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، يشن ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق.