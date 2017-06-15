سقط ضحايا، يوم الخميس، جراء هجوم استهدف مسجد الزهراء في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش قوله، ان الشرطة انتقلت إلى موقع الهجوم الذي يعتقد أنه هجوم انتحاري وإن هناك خسائر بشرية، لم يحدد حجمها.

وقالت وسائل إعلام، ان ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء انفجار استهدف أحد المساجد للشيعة جنوب غرب العاصمة كابل، مضيفة أن طلقات نارية أعقبت وقوع الانفجار.

وكانت عدة هجمات انتحارية استهدفت سابقاً مساجد للشيعة في كابول، بينها هجوم في تشرين الثاني أودى بحياة أكثر من 30 شخصا، تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إضافة إلى هجوم سابق في تموز من العام الماضي استهدف مظاهرة أغلب المشاركين فيها من الشيعة مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.