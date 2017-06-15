اتهمت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، الولايات المتحدة بنقل منظومة راجمات الصواريخ الأمريكية المتطورة السريعة الحركة (هيمارس) من الأردن إلى سوريا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع قولها ان " المنظومة يمكن استخدامها ضد القوات الحكومية السورية".

ويأتي هذا الاتهام بعد اعلان مسؤولين أمريكيين بنشر الجيش الامريكي منظومة الراجمات الصاروخية المتعددة "HIMARS" جنوب سوريا, بهدف تعزيز قاعدة "التنف" العسكرية, عقب التحرك الأخير للجيش النظامي , الذي بات على مقربة من القاعدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها منظومة "HIMARS" في سوريا، إذ تم نشر المنظومة شمال سوريا لمساعدة قوات "سوريا الديمقراطية" في قتالها ضد "داعش".

كما استخدمت المنظومة عدة مرات على الحدود الأردنية لضرب مسلحين تمركزوا بالمنطقة الصحراوية بجنوب شرق سوريا.

وجاء نشر الصواريخ عقب أيام على سقوط عدد من عناصر الجيش النظامي إثر ضربات شنها طيران التحالف الدولي على موقعاً عسكرياً على طريق التنف, حيث اكد التحالف استهداف قوات موالية للنظامي, بعد تحذيرات بعدم دخول المنطقة.

وسبق لـ وزير الدفاع الأمريكي ان أعلن أن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة قرب التنف جنوب سوريا استهدفت قوة عسكرية تقودها إيران.

وكان الجيش النظامي وصل في 9 حزيران الجاري، إلى الحدود العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية بعد القضاء على تجمعات تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في المنطقة.

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.

ويدعي البنتاغون ان هناك مجموعة من المقاتلين المواليين للنظام داخل منطقة تمتد 55 كم حول التنف، حيث طلب التحالف رحيلهم عبر إلقاء مناشير، لكن دون استجابة.

سيريانيوز