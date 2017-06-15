أصدرت وزارة التربية، يوم الخميس، برامج امتحانات الدورة الثانية لعام 2017 للشهادة الثانوية بمختلف فروعها على أن تبدأ في 30 تموز القادم.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية تبدأ في الـ 30 من تموز القادم وتستمر حتى الـ 9 من آب المقبل للشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، وتنتهي في الـ10 منه للفرع العلمي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثاني عشر منه للثانوية الشرعية.

وبينت الوزارة أن الامتحانات العلمية للشهادة الثانوية المهنية الصناعية والنسوية تبدأ في 23 تموز المقبل.

وكانت امتحانات الدورة الأولى للشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي انتهت اليوم الخميس 15 حزيران، فيما كانت امتحانات الفرع الأدبي انتهت في الـ 13 من حزيران الجاري، في حين تتواصل امتحانات الثانوية المهنية حتى السبت القادم.

يشار إلى ان امتحانات الشهادة الثانوية بدأت في الـ 30 من أيار الماضي حيث تقدم إليها نحو 205 آلاف طالب وطالبة من مختلف الفروع.



